В Хабаровском крае подростки залезли на крышу поезда и получили удар током

В Хабаровском крае двое подростков получили удар током от контактной сети грузового поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 июня около 19:25 по местному времени (12:25 мск) на железнодорожной станции Вяземская в Вяземском районе. Два 12-летних подростка оказались травмированы электрическим током.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что несовершеннолетние получили травмы от контактной сети, находясь на крыше вагона грузового поезда.

В конце мая в Ростовской области 14-летний подростка ударило током от неисправного удлинителя, спасти мальчика не удалось. Известно, что мальчик был старшим ребенком в семье и недавно перешел в девятый класс.

До этого в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции. 14-летний школьник играл с друзьями на заброшенной территории. В какой-то момент мальчик решил забраться на опору трансформаторной подстанции, где он получил разряд. Спасти подростка не удалось.

Ранее в Москве подростка ударило током на крыше электрички.