В Ростовской области подросток наступил на удлинитель и не выжил

В Ростовской области 14-летний подростка ударило током от неисправного удлинителя, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов главный».
Трагедия произошла 24 мая в одном из сел Ростовской области. По словам источника, 14-летний мальчик наступил на удлинитель и получил сильный разряд электрическим током. Прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти пострадавшего.
Известно, что мальчик был старшим ребенком в семье, недавно перешел в девятый класс. Обстоятельства случившегося выясняются.
До этого в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции. , 14-летний школьник играл с друзьями на заброшенной территории. В какой-то момент мальчик решил забраться на опору трансформаторной подстанции, где его ударило током. Спасти подростка не удалось.
Ранее в Оренбурге подросток играл в прятки в трансформаторной будке и не выжил.