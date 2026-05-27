В Ростовской области подросток наступил на удлинитель и не выжил

В Ростовской области подросток получил удар током, наступив на удлинитель
В Ростовской области 14-летний подростка ударило током от неисправного удлинителя, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов главный».

Трагедия произошла 24 мая в одном из сел Ростовской области. По словам источника, 14-летний мальчик наступил на удлинитель и получил сильный разряд электрическим током. Прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти пострадавшего.

Известно, что мальчик был старшим ребенком в семье, недавно перешел в девятый класс. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции. , 14-летний школьник играл с друзьями на заброшенной территории. В какой-то момент мальчик решил забраться на опору трансформаторной подстанции, где его ударило током. Спасти подростка не удалось.

Ранее в Оренбурге подросток играл в прятки в трансформаторной будке и не выжил.

 
