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Общество

В Ленобласти семья лишилась квартиры из-за запускавшего самолетики соседского ребенка

Mash: в Ленобласти ребенок сжег квартиру соседей, запустив бумажные самолетики
Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти ребенок остался один и сжег квартиру соседей. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Мурино. Возгорание произошло на восьмом этаже дома. В этот момент в жилье находилась 11-летняя девочка и ее собака. Поняв, что квартира горит, школьница выбежала из помещения и позвала на помощь местных жителей.

«Специалисты быстро приехали и потушили огонь, но от квартиры почти ничего не осталось», – сообщается в публикации.

По словам хозяйки, один из местных жителей видел, как ребенок из квартиры на верхнем этаже несколько дней пускал горящие самолетики из окна своего жилья. Вероятно, именно такой стал причиной пожара в жилье семьи.

Хозяйка сгоревшего жилья жила там с дочкой и сыном. Сейчас они вынуждены жить у близких. Так как очевидец не успел отправить женщине видео с запускающим самолетики ребенком, женщина планирует разыскать этого человека, и, когда кадры будут у нее, обратиться в суд.

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