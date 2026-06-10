«Забивает дыхательные пути»: россиян призвали спасти собак от тополиного пуха

Тополиный пух, в котором много аллергенов и грязи, опасен не только для людей – он представляет собой серьёзную угрозу для здоровья собак. В том числе он может забивать нос и дыхательные пути питомца, спровоцировав отёки и затруднённость дыхания, сообщил НСН ветврач высшей категории Михаил Шеляков.

Он предупредил, что аллергия у кошек и собак – это не редкость, поэтому в жару, когда все аллергены становятся активными, следует сокращать время прогулок. При аллергической реакции нужно применять антигистаминный препарат.

Однако тополиный пух опасен не только тем, что в нём много аллергенов и пыльцы. Собаки, как правило, с удовольствием роются в таких пуховых «сугробах», вдыхают и съедают его в больших количествах.

«В итоге они проглатывают пух, он забивается в нос, дыхательные пути, затрудняет дыхание, вызывает отёки и так далее», – пояснил Шеляков.

Хотя массово в России трагических случаев из-за пуха не регистрируется, опасность следует учитывать и заранее принимать меры безопасности, добавил ветврач. Он призвал не забывать после прогулки обязательно мыть носик, лапки питомца, а также чистить глаза, если в них что-то попало.

До этого руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева рассказала, что тополиный пух, помимо прочего, скатывается в плотные колтуны между пальцев, в паху и подмышками, что приводит к нарушению вентиляции и создаёт идеальную среду для развития мокнущих дерматитов. Попытка собак очистить себя от пуха приводит к тому, что питомец сглатывает его вместе с уличной пылью и бактериями, из-за чего происходят расстройства ЖКТ.

Ранее россиян предупредили о риске самовозгорания тополиного пуха.