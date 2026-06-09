Россиян предупредили о риске самовозгорания тополиного пуха

Тополиный пух не возгорается сам по себе от жары, однако он может с легкостью вспыхнуть при контакте с нагретой поверхностью. Это может быть, в частности, раскаленная деталь машины – например, выхлопная система, предупредил в беседе с РИАМО ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

По его словам, просто так достигнуть «точки вспышки» пуха в условиях города непросто, причем даже в самых жарких странах, где воздух в отдельные периоды зноя может нагреться до +60 градусов. Риск снижается на фоне циркуляции воздушных масс.

Температура в точке вспышки должна достичь 150–160 градусов, что по идее возможно при нагревании деталей автомобиля, отметил специалист.

«Вполне вероятно, что при работающем автомобиле в непосредственной близости от этого тополиного пуха может произойти возгорание, — добавил он. — Теоретически это возможно, хотя я, честно говоря, никогда не слышал про такое. Но тем не менее в лабораторных условиях, наверное, такой опыт поставить можно».

До этого директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков предупредил, что тополиный пух опасен для автомобиля, так как способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их выхода из строя. В сезон активного цветения тополя он порекомендовал проводить еженедельную очистку радиаторов сжатым воздухом или водой низкого давления, а также заменять воздушный фильтр двигателя после окончания периода пыления.

Ранее россиян предупредили о клещах в тополином пухе.