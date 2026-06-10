Эксперт сообщила об опасности тополиного пуха для домашних животных

Тополиный пух может представлять опасность для домашних животных, потому что в нем скапливается пыль и другие раздражители. Они способны вызывать у питомца проблемы со здоровьем, сообщила ТАСС руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева.

По словам эксперта, в период цветения тополей владельцы собак часто сталкиваются у своих питомцев с симптомами, похожими на аллергию, но такую реакцию вызывает не сам тополиный пух, а пыльца и городская пыль, которую он впитывает в себя как губка, доставляя все это на слизистые оболочки собак.

Кроме переноса пыльцы, пух может прятать в себе семена злаковых, которые, впитываясь в кожу лап, могут мигрировать глубоко в мягкие ткани и вызвать воспаление.

Кроме того, пух легко скатывается в плотные колтуны между пальцев, в паху и подмышками, что приводит к нарушению вентиляции и создает идеальную среду для развития мокнущих дерматитов, а попытка собак очистить себя от пуха приводит к тому, что питомец сглатывает его вместе с уличной пылью и бактериями, из-за чего происходят расстройства желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать проблем у животного, Нуриева рекомендует избегать участков с цветущими тополями, а после прогулки тщательно осматривать питомца и промывать лапы и живот проточной водой.

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