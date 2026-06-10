Академик РАН предупредил россиян о грядущей волне шаровых молний

Появление шаровой молнии напрямую связано с количеством гроз – чем их больше, тем выше риски. На предстоящие выходные во многих регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами, поэтому число шаровых молний как сопутствующего явления вырастет, предупредил в беседе с НСН научный сотрудник физфака МГУ им.Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

«Как раз 12-13 июня будет грозовая активность, и можно ожидать в ней увеличение количества шаровых молний, — отметил ученый. — Шаровые молнии появляются, как правило, в северной части Европы, а в европейской части России могут образовываться чаще после 14 часов дня. Как правило, в июне, июле и августе».

Он объяснил, что шаровые молнии появляются при ударе «диких» разрядов, в том числе, к примеру, в линии электропередач. Также опасные ситуации возникают, когда молния бьет в высоковольтные устройства и технику. В пример Бычков привел подводные лодки, где может произойти замыкание на батареях.

«Так что причиной бывает не только молниевая активность, но и работа людей», — заключил академик.

До этого Владимир Бычков предупредил, что шаровая молния может проникнуть в квартиру даже через закрытое окно – она способна просачиваться через отверстия до миллиметра и меньше, которые есть в закрытом окне или в стене. Кроме того, она может проникнуть внутрь помещения сквозь стекло при толщине оболочки около 20 микрон. Он добавил, что время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Если она залетела в помещение, нельзя пытаться ее поймать или снять на камеру. В лучшем случае шаровая молния сама погаснет, в худшем — взорвется.

Эксперт ранее объяснил, что делать при встрече с шаровой молнией.