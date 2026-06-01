«Проникают даже сквозь стекло»: эксперт о шаровых молниях

Инженер Уйманов: при встрече с шаровой молнией нельзя делать резких движений

Стопроцентной защиты от шаровых молний на сегодняшний день не существует, поскольку сгусток энергии может проникать даже сквозь стекло. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил инженер-конструктор Сергей Уйманов.

Тем не менее, для защиты от этого явления он рекомендует закрывать все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу.

«В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону», — посоветовал Уйманов.

Бывают случаи, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе, добавил он.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.

Так, в городе Шенкурске Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.

29 мая, предположительно, шаровую молнию засняли в небе над подмосковными Мытищами.

Ранее синоптик заявила, что шанс столкнуться с шаровой молнией составляет лишь 0,01%.