«Проникают даже сквозь стекло»: эксперт о шаровых молниях

Стопроцентной защиты от шаровых молний на сегодняшний день не существует, поскольку сгусток энергии может проникать даже сквозь стекло. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил инженер-конструктор Сергей Уйманов.
Тем не менее, для защиты от этого явления он рекомендует закрывать все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу.
«В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону», — посоветовал Уйманов.
Бывают случаи, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе, добавил он.
25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.
Так, в городе Шенкурске Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку и внутреннюю часть стены.
Другой инцидент произошел в селе Сторожевск республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.
29 мая, предположительно, шаровую молнию засняли в небе над подмосковными Мытищами.
Ранее синоптик заявила, что шанс столкнуться с шаровой молнией составляет лишь 0,01%.