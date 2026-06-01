Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Проникают даже сквозь стекло»: эксперт о шаровых молниях

Инженер Уйманов: при встрече с шаровой молнией нельзя делать резких движений
Shutterstock

Стопроцентной защиты от шаровых молний на сегодняшний день не существует, поскольку сгусток энергии может проникать даже сквозь стекло. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил инженер-конструктор Сергей Уйманов.

Тем не менее, для защиты от этого явления он рекомендует закрывать все окна, двери, дымоход и любые пути на улицу.

«В случае, если вы все же встретились с этим явлением один на один, то главное правило: не делать резких движений. Нельзя отмахиваться от нее и тем более ударять по ней, так как это может вызвать взрыв. Поскольку шаровая молния парит в воздухе и поддается воздушным потокам, нужно медленно и тихо отойти в сторону», — посоветовал Уйманов.

Бывают случаи, когда шаровая молния просто рассеивается сама по себе, добавил он.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.

Так, в городе Шенкурске Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.

29 мая, предположительно, шаровую молнию засняли в небе над подмосковными Мытищами.

Ранее синоптик заявила, что шанс столкнуться с шаровой молнией составляет лишь 0,01%.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!