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Общество

Выжившие при атаке ВСУ моряки из Азербайджана вернулись домой

Выжившие при атаке ВСУ в Азовском море 19 азербайджанцев вернулись на родину
AnnaFinist/Shutterstock/FOTODOM

Девятнадцать азербайджанских моряков, которые выжили после удара украинских войск по грузовым судам в Азовском море, вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в азербайджанской погранслужбе.

По данным журналистов, все вовзращенные в Азербайджан моря находились на обоих судах, атакованных украинскими дронами.

5 июня МИД Азербайджана сообщил, что пятеро граждан республики не выжили и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Удары были нанесены по судам «Натра» и «Циркон», в экипажи которых входили 25 азербайджанцев. По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суда атаковали украинские БПЛА. Этот удар подтвердил и командующий службы беспилотных систем Украины Роберт Бровди.

Ранее украинский дрон атаковал автобус в Запорожской области.

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