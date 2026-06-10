Стало известно, как часто россияне ссорятся из-за ремонта

Большинство россиян (60%) либо уже делают ремонт, либо планируют заняться им в ближайшее время. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито».

При этом восемь из десяти опрошенных признались, что из-за вопросов, связанных с ремонтом, у них возникали ссоры. Выяснилось также, что 23% респондентов намерены начать работы в ближайшие полгода, 20% — в течение трех лет, а 17% — уже заняты переустройством жилища.

Самым популярным видом ремонта стал косметический: его собираются делать 45% участников опроса. 23% планируют слегка обновить интерьер без крупных строительных работ. Капитальный ремонт вторичного жилья предстоит 14%, а обустройство квартиры в новостройке с нуля — 7%.

Переделывать неудачный ремонт будут 5%, а заниматься строительными работами для последующей продажи или сдачи жилья в аренду — 4%.

Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев до этого объяснил, как самостоятельно проверить качество ремонта. Он посоветовал прописывать в договоре, что окончательный расчет с работниками будет произведен только после устранения замечаний по акту приемки.

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