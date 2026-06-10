Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Стало известно, как часто россияне ссорятся из-за ремонта

Аналитики Авито выяснили, что 8 из 10 россиян ссорятся из-за ремонта
Shutterstock

Большинство россиян (60%) либо уже делают ремонт, либо планируют заняться им в ближайшее время. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито».

При этом восемь из десяти опрошенных признались, что из-за вопросов, связанных с ремонтом, у них возникали ссоры. Выяснилось также, что 23% респондентов намерены начать работы в ближайшие полгода, 20% — в течение трех лет, а 17% — уже заняты переустройством жилища.

Самым популярным видом ремонта стал косметический: его собираются делать 45% участников опроса. 23% планируют слегка обновить интерьер без крупных строительных работ. Капитальный ремонт вторичного жилья предстоит 14%, а обустройство квартиры в новостройке с нуля — 7%.

Переделывать неудачный ремонт будут 5%, а заниматься строительными работами для последующей продажи или сдачи жилья в аренду — 4%.

Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев до этого объяснил, как самостоятельно проверить качество ремонта. Он посоветовал прописывать в договоре, что окончательный расчет с работниками будет произведен только после устранения замечаний по акту приемки.

Ранее россиянам назвали три главных красных флага при покупке новостройки в ипотеку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!