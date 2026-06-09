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Бизнес

Россиянам назвали три главных красных флага при покупке новостройки в ипотеку

Риелтор Гордеева: ипотека под 0,1% может обернуться миллионной переплатой
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Низкая ипотечная ставка, задержки строительства и слишком большой ежемесячный платеж являются главными тревожными сигналами при покупке новостройки в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

«За последние годы рынок научился привлекать покупателей сложными финансовыми схемами, поэтому сегодня важно оценивать не только квартиру и застройщика, но и условия сделки. Первым красным флагом является ипотека с экстремально низкой ставкой — 0,1%, 3% или 5%. Если вы видите ставку 0,1%, 3%, 5%, первый вопрос должен быть не: «Как повезло?», а «Кто за это заплатил?» Потому что бесплатной ипотеки не существует. Часто за красивым платежом скрывается то, что я называю «ипотечной косметикой», — отметила Гордеева.

Она привела пример: квартира может стоить 20 млн рублей, при этом за наличный расчет застройщик готов дать скидку в 20–25%. Однако покупателю предлагают льготную ставку, но уже без скидки. В результате ежемесячный платеж выглядит привлекательнее, хотя общая стоимость покупки оказывается значительно выше, сказала риелтор.

По ее словам, кроме того, дополнительные расходы могут скрываться в комиссиях банка, страховках, субсидировании ставки через стоимость квартиры или ограничениях на рефинансирование.

Второй тревожный сигнал связан с самим застройщиком. По словам Гордеевой, переносы сроков сдачи жилья перестали быть редкостью, поэтому покупателям стоит внимательно изучать историю девелопера.

«Я называю это проверкой не дома, а дисциплины девелопера. Потому что самый дорогой квадратный метр тот, который вы оплатили, но не получили вовремя», — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала проверять проектную декларацию, данные Единой информационной системы жилищного строительства, историю переносов сроков, ход строительства, объем проданного жилья, финансирующий банк и документы по проекту.

Третьим красным флагом эксперт считает ипотеку с платежом на пределе финансовых возможностей семьи.

«Это самый опасный риск. Потому что квартиру можно поменять, а доход нет. Я считаю безопасным направлять на ипотеку примерно до 30–35% дохода семьи. При 40–50% уже начинается зона напряжения», — подчеркнула Гордеева.

По ее словам, многие покупатели считают только ежемесячный платеж и забывают о расходах на ремонт, мебель, переезд, детей, лечение и других тратах. При этом после покупки желательно иметь финансовую подушку минимум на шесть месяцев жизни.

Эксперт также рекомендовала внимательно изучать договор долевого участия и ипотечный договор. Особое внимание стоит обратить на сроки передачи ключей, возможные доплаты за увеличение площади квартиры, стоимость страховки, комиссии и условия после окончания льготного периода, заключила риелтор.

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