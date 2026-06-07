Россиянам рассказали, как самостоятельно проверить качество ремонта

Чтобы обезопасить себя от некачественного ремонта, в договоре нужно прописывать, что окончательный расчет с работниками будет произведен только после устранения замечаний по акту приемки. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Когда мастера закончили ремонт и просят принять работу, самое главное — не ограничиваться красивыми обоями и ровными розетками, а проверить геометрию и так называемый «скелет» квартиры. Начните с углов. Возьмите обычный строительный угольник или просто лист бумаги формата А4 и приложите его к внутреннему углу. Если зазор между инструментом и стеной больше 3 мм, это брак, и в такой угол невозможно будет правильно поставить шкаф или другую корпусную мебель. Стены на прямолинейность проверяются натянутой нитью от одного угла до другого. Если в середине стены расстояние от нити до поверхности превышает 1 см на 2 м длины, значит, стена выгнута. Стяжку пола проверяйте лазерным уровнем или длинным двухметровым правилом с пузырьком. Если под правилом в любом месте пола появляется зазор больше 3 мм на метр, стяжка кривая, и в будущем плитка или ламинат на таком полу вздуются или начнут хрустеть», — отметил Хрулев.

Все такие замечания эксперт рекомендовал сразу вносить в акт осмотра квартиры, с указанием комнаты, места дефекта и примерного размера зазора. То же самое касается проверки электрики.

«Возьмите индикаторную отвертку и проверьте фазировку во всех розетках. Если смотреть прямо на отверстия розетки, фаза должна быть слева, а ноль справа. Если мастер перепутал местами, любая подключенная техника будет неприятно пощипывать током. Гораздо важнее проверить розетки под нагрузкой. Воткните в каждую розетку на пять минут мощный прибор — например, утюг или обогреватель. После этого потрогайте корпус розетки рукой. Если она стала теплой или горячей, значит внутри плохой контакт, который со временем начнет плавиться. Такую розетку нужно переделывать», — пояснил Хрулев.

Плитку в ванной или на кухне эксперт посоветовал проверять двумя способами: водой и простукиванием. Если налить ведро воды прямо на пол в душевой кабине или рядом, вся вода должна самостоятельно уйти в сливную решетку, а не собираться лужами в углах и не застаиваться. Если после воды остается лужа больше двух—трех капель, это брак.

«В акте приемки лучше писать не общую фразу «плитка уложена плохо», а конкретно: в душевой зоне вода стоит у стены, в углу у двери гулкий звук на трех плитках, затирка крошится при касании. Чем точнее описание, тем сложнее потом спорить с самим фактом дефекта», — обратил внимание Хрулев.

Обои и покраску нужно проверять только при ярком дневном свете или с лампой мощностью 60 ватт, которую нужно держать сбоку.

Самое главное, добавил эксперт, при обнаружении дефектов ни в коем случае не подписывать акт приемки без замечаний.

«Подписанный акт без оговорок потом усложняет разговор, потому что исполнитель будет ссылаться на то, что заказчик все принял. Если дефекты мелкие и поправимые за пару часов, акт можно подписать с перечнем замечаний и сроком их устранения, а часть оплаты удержать до исправления. Обычно в быту разумно оставлять примерно тридцать процентов оплаты, если именно такая сумма покрывает стоимость переделки и мотивирует закончить работу. В идеале это надо писать заранее в договоре или в переписке: окончательный расчет после устранения замечаний по акту. Если договор на бумаге не составлялся, переписка в мессенджере, смета, переводы денег, фотографии работ и голосовые сообщения все равно помогают восстановить договоренности», — заключил Хрулев.

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