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Общество

В России проблему с самокатами сменил другой вид транспорта

Специалист Зотов: ДТП с самокатами стало меньше на 40%, проблемой стали мопеды
Александр Вильф/РИА Новости

В России принятые меры позволили значительно улучшить ситуацию с электросамокатами – так, в столице за год аварийность с их участием снизилась на 40%. В то же время проблемой становится другой вид транспорта – мопеды, которые часто ездят по тротуарам, рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов Общественной Службе Новостей.

Среди эффективных мер по регулированию самокатчиков в Москве эксперт выделил верификацию пользователей и допуск к ним только совершеннолетних граждан. С учетом того, что пропала анонимность, при нарушении неминуемо следует наказание, что также положительно отразилось на статистике аварийности, пояснил он. По мнению Зотова, в этой сфере все нужные меры уже приняты, поэтому повышать безопасность участников дорожного движения нужно за счет других направлений.

«[Нужно,] конечно, развивать инфраструктуру, разводить потоки пешеходов и самокаты и, в том числе, мопеды, — отметил Зотов. –– На данный момент самое проблемное поле – это мопеды, это доставка, которая ездит по пешеходным зонам».

До этого Илья Зотов призывал приравнять электровелосипеды к мопедам, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах. Он подчеркнул, что это транспортное средство, у которого действительно огромная скорость, огромная масса, и последствия от столкновения с ним могут быть серьезными. Электровелосипеды следует убрать с тротуаров и взять их под контроль, в том числе с помощью городских камер, подчеркнул он.

Ранее были раскрыты неожиданные опасности электросамоката для сердца.

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