Раскрыты неожиданные опасности электросамоката для сердца

Электротранспорт бьет по сердечно-сосудистой системе сразу с двух сторон — через постоянную мелкую вибрацию колес и через моментальные старты с места. Каждое из этих воздействий по отдельности здоровому взрослому человеку особо не страшно. В связке же они способны запустить так называемую пароксизмальную тахикардию. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

«Это внезапный приступ, при котором пульс без видимой причины разгоняется до 140–220 ударов в минуту и держится на такой отметке от пары секунд до нескольких часов. У здорового взрослого человека сердце в покое стучит 60–80 раз. Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда — паника и слабость в ногах», — объяснила Бонадыкова.

Главный виновник происходящего — вегетативная нервная система. Это «автопилот» организма, который без участия сознания управляет пульсом, давлением, дыханием и работой кишечника. Постоянная мелкая тряска от неровного асфальта раздражает рецепторы во внутренних органах и заставляет нервную систему включать режим «бей или беги». Сердцу поступает команда биться чаще, сосуды сужаются, давление подскакивает. У людей с уже существующими, но пока не выявленными нарушениями ритма этот сигнал нередко становится спусковым крючком для приступа.

Отдельная история — кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина — гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии.

«На приемах мы регулярно встречаем молодых пациентов 25–35 лет, которые приходят с жалобами на «трепетание» в груди после поездок. Чаще всего это люди, никогда раньше не жаловавшиеся на сердце. Они даже не подозревают, что ежедневный путь до работы превратился в стресс-тест для миокарда. Особенно высоки риски у тех, кто едет натощак, после кофе или энергетика, в жару или после бессонной ночи», — отмечает кардиолог.

Опасность многократно возрастает у людей с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (это врожденная особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесенного ОРВИ. Многие даже не подозревают о таких диагнозах, потому что в покое самочувствие хорошее, заявила врач.

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