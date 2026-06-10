Врач раскрыла причину внезапного вечернего голода во время жары

Диетолог Дианова: в жаркую погоду россияне часто переедают в вечернее время

Жаркая погода неизбежно вносит коррективы в рацион питания. Часто люди из-за высоких температур пропускают дневные приемы пищи, теряя аппетит. Это чревато тем, что вечером внезапно настигает чувство сильного голода, что приводит к перееданию, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Пропуск нормальных приемов пищи в течение дня, а потом попытка компенсировать это вечером чреваты ухудшением здоровья в долгосрочной перспективе. В том числе это может привести к инсулинорезистентности, набору веса, проблемам с ЖКТ и раннему старению, предупредила врач.

Еще одной вредной особенностью летнего рациона она назвала пристрастие россиян к шашлыкам, квасу, газировке и алкоголю, подчеркнув, что в жару такие продукты особенно вредны.

«Уже доказано, что сладкие газировки не утоляют жажду, а способствуют появлению инсулинорезистентности как основы метаболического синдрома со множеством заболеваний», – пояснила врач.

Она призвала не пропускать приемы пищи, чтобы не перегружать ЖКТ ближе к ночи. При отсутствии аппетита, по мнению Диановой, можно заменить горячие блюда на сбалансированные перекусы – например, на фрукты, орехи, легкие салаты. Также можно выбрать такие блюда, как окрошка, гаспачо, тюря, хумус, которые могут быть альтернативой горячим обедам в жару.

Важно, чтобы каждый прием пищи включал в себя овощи, зелень, фрукты и ягоды. Кроме того, желательно, чтобы в рацион входила кисломолочка, нежирный творог и несоленый сыр, отметила диетолог.

«Ограничьте жирную, жареную, уличную и тяжелую пищу, которая может вызвать дискомфорт, перегрузку организма и обострение заболеваний ЖКТ», — порекомендовала она, подчеркнув, что летом важно максимально разнообразить рацион растительной пищей.

До этого врач-диетолог, член Российской экологической академии Людмила Денисенко отметила, что в жаркую погоду лучше перейти на прохладные блюда, так как аппетит снижается, но организму все равно нужна энергия. Так, например, можно включать в рацион окрошку, холодники, свекольники. Кроме того, врач призвала пить больше обычной воды. Можно также утолять жажду квасом и морсами без сахара.

Ранее врач назвал напитки, которые не стоит пить в жару.