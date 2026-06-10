Диетолог назвал напитки, которые не стоит пить в жару

Некоторые люди пытаются избавиться от жажды в жаркую погоду с помощью сладких газированных напитков. Однако такие продукты не спасают от обезвоживания, а лишь вызывают более сильную жажду. Об этом в беседе с aif.ru предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Точно не надо употреблять для утоления жажды сладкие газированные напитки. Это абсолютно бесполезное занятие, поскольку после выпитой баночки или бутылочки чего-то сладенького через короткий промежуток времени пить хочется еще больше», — объяснил специалист.

Он добавил, что такой же эффект возникает после употребления пакетированных соков, питьевых йогуртов и других подобных напитков. Такие продукты делают чувство жажды сильнее за счет сахара и различных консервантов в составе.

По словам диетолога, любые напитки, за исключением воды, не помогают в борьбе с жаждой. При этом чай и кофе, в которых содержатся теобромин, кофеин и другие компоненты, значительно увеличивают обезвоживание.

До этого Поляков говорил, что в жару жажду лучше всего утолять с помощью прохладной питьевой воды. При этом эксперт посоветовал добавить в жидкость небольшое количество лимона или имбиря.

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