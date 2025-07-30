Врач рассказала, как изменить рацион питания в жару

В жаркую погоду лучше перейти на прохладные блюда, так как аппетит снижается, но организму все равно нужна энергия. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член Российской экологической академии Людмила Денисенко.

Так, например, можно включать в рацион окрошку, холодники, свекольники. Кроме того, врач призвала пить больше обычной воды. Можно также утолять жажду квасом и морсами без сахара.

«Уходим от тяжелых, сложносочиненных блюд, которые мы привыкли есть зимой, какие-то салаты с майонезом или мясные жирные блюда. Переходим на более легкую пищу. Благо сейчас выбор овощей и фруктов такой, что можно каждый день готовить что-то новое, не повторяясь», — подчеркнула Денисенко.

Кроме того, она посоветовала есть фрукты после основного приема пищи.

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что кофе со льдом не стоит пить в жаркую погоду, потому что это может ухудшить самочувствие и спровоцировать проблемы с дыхательными путями. По ее словам, из-за перепада температур у некоторых людей могут возникнуть заболевания дыхательных путей, в том числе ларингит, фарингит.

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