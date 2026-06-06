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Общество

Подростков-насильников не отправили в тюрьму из-за низкого IQ и незрелости

В Британии подростки избежали тюрьмы из-за эмоциональной незрелости
Shutterstock/FOTODOM

Судья не отправил в тюрьму британских подростков, которые изнасиловали сверстниц. Об этом сообщает The Independnt.

По данным издания, трое несовершеннолетних изнасиловали девушек в возрасте 14 и 15 лет. Один из них снимал происходящее на видео и в последствии распространяли.

Все трое стали фигурантами уголовного дела, их признали виновными в изнасилованиях каждой из пострадавших и распространении непристойного контента.

По словам судьи, во время вынесения приговора он руководствовался не только биологическим, но и «эмоциональным» возрастом. Так, один из них был «больше похож на восьмилетнего ребенка». У юноши был низкий IQ и СДВГ. У второго также диагностировали СДВГ и «длительную тревожность».

У третьего, по словам судьи, «очень низкий уровень интеллекта» по сравнению со сверстниками, а также есть эмоциональная незрелость и симптомы тревожности.

В результате все трое избежали тюрьмы. Ситуация вызвала общественный резонанс. В социальных сетях была создана петиция с требованием отстранить судью, она набрала 200 тысяч подписей. Сейчас приговоры пересматривают в апелляционном суде.

Ранее суд оправдал мать, которая расправилась с насильником 11-летней дочери.

 
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