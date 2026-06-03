Мужчина пять часов насиловал уборщицу и воткнул ей отвертку в глаз

В США мужчина напал на уборщицу с отверткой и изнасиловал

В Джорджии суд приговорил 23-летнего мужчину к пожизненному заключению за жестокое нападение на уборщицу. Об этом сообщает CBS News.

Нападение произошло в Кантоне, 23-летний Эзекииль Ламар Джексон пригласил к себе в дом помощницу по хозяйству, женщина должна была навести порядок в его квартире. Когда она мыла ванную комнату, злоумышленник вонзил ей в глаз отвертку.

По словам пострадавшей, она начала терять сознание. В течение следующих пяти часов мужчина насиловал ее, женщине удалось убедить напавшего отвезти в больницу, он приказал ей сказать врачам, что она упала и ударилась лицом о столешницу.

Пострадавшая рассказала медикам о произошедшем, у нее диагностировали перелом стенок глазницы и сотрясение мозга. Медики вызвали полицию, Джексона задержали в приемном покое. При проверке телефона следователи нашли 15 его откликов на объявления по поиску уборщицы. Мужчина выбирал жертву и игнорировал ответы от мужчин и крупных клининговых компаний. В суде преступник признал вину по нескольким эпизодам, его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее мужчина пять лет насиловал женщину и не давал общаться с людьми.