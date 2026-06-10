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Врач рассказал, кому стоит отказаться от мороженого

Врач Белоусов: мороженое противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы, ожирением, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Кроме того, по его словам, холодный десерт не стоит бездумно употреблять при гипертонии и склонности к головным болям, поскольку возможен спазм сосудов.

Если после мороженого появляется боль в желудке или неприятные ощущения в кишечнике, специалист посоветовал подумать о более подходящем лакомстве.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи десерта. Какие праздники и памятные даты приходятся на 10 июня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала о необычных лечебных свойствах мороженого.

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