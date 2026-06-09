Врач рассказала о необычных лечебных свойствах мороженого

Мороженое обладает необычными свойствами – оно способно на время унять боль в горле и помочь при проблемах с желудком. Речь, однако, идет о временном снятии симптомов – это не лечение, объяснила в беседе с RT доцент кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского института РУДН Ольга Тарасова.

По ее словам, мороженое приводит к сужению кровеносных сосудов в миндалинах, за счет чего снижается кровоснабжение воспалённых участков. Это позволяет уменьшить отек и снять боль. Кроме того, за счет охлаждающего эффекта, это лакомство может снизить дискомфорт в желудке и убрать изжогу.

«Но эффект этот временный, и боль часто возвращается через несколько минут, — предупредила врач. – Также следует помнить, что при выраженном воспалении или бактериальной инфекции мороженое может усугубить состояние и спровоцировать обострение. Оно не лечит, а лишь временно облегчает симптомы».

При боли в горле Тарасова посоветовала не пренебрегать помощью врача, отметив, что самолечение грозит последствиями для здоровья – важна грамотная терапия.

Специалист также прокомментировала сообщения о пользе протеинового и диетического мороженого. По ее словам, в таком десерте действительно больше белка, витаминов и микроэлементов, но от этого он не становится полноценным полезным продуктом. Для получения достаточного количества нужных организму микроэлементов съесть придется огромное количество мороженого – намного больше, чем нормальная порция. Это грозит резким превышением нормы калорий, сахара и жиров, что нивелирует все полезные свойства, пояснила эксперт.

«Мороженое – это десерт, и его необходимо употреблять в умеренных количествах, а при нарушении обмена веществ (ожирении, сахарном диабете) – значительно ограничивать употребление», – заключила Тарасова.

До этого руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятёрочка» Елена Генералова рассказала «Газете.Ru», что при выборе мороженого важно обращать внимание на состав, условия хранения и внешний вид продукта. Если на упаковке указано «пломбир», «сливочное» или «молочное мороженое», то в составе не должно быть растительных жиров, подчеркнула она.

По словам специалиста, хороший состав мороженого обычно включает понятные ингредиенты: молоко, сливки, сахар, сливочное масло или растительные аналоги. Допускается и наличие стабилизаторов, но их должно быть немного. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем проще оценить продукт перед покупкой.

Диетолог ранее назвала два плюса мороженого.