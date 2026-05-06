Двух новосибирцев отправили в колонию за антироссийские листовки и граффити

Двое жителей Новосибирской области осуждены на длительные сроки за государственную измену и пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года силовики пресекли деятельность жителей новосибирского села Криводановка, организовавших проведение пропагандистских акций по заданию проукраинской террористической организации «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Уточняется, что фигуранты расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, расписывали стены граффити с символами организации и ссылками на информационные ресурсы. Кроме того, фигуранты переписывались с ее представителями, отправляя им отчеты о проделанной работе.

В ФСБ добавили, что 6 мая Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал молодых людей виновными в совершении госизмены и пропаганде терроризма, приговорив их к 13 и 16 годам заключения, из которых первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

