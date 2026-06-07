Некоторе россияне получат июньские пенсии раньше срока

Часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше установленного срока из-за празднования Дня России. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, в 2026 году День России приходится на пятницу, 12 июня. В связи с этим выходные дни продлятся до 14 июня включительно.

Парламентарий пояснил, что получателям пенсий, чьи выплаты по графику должны поступить 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят заранее — 11 июня.

Говырин подчеркнул, что никаких заявлений в Социальный фонд подавать не нужно. Перенос сроков производится автоматически.

Депутат также сообщил, что аналогичный порядок будет действовать и в другие июньские выходные. Так, выплаты, запланированные на 20 и 21 июня, перечислят 19 июня, а пенсии с датой получения 27 и 28 июня поступят 26 июня.

Таким образом, пенсионеры, чьи даты выплат совпадают с выходными и праздничными днями, смогут получить средства заранее.

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