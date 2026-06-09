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Врач назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Диетолог Поляков: в жару лучше всего пить прохладную воду
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду жажду лучше всего утолять с помощью прохладной питьевой воды. Об этом aif.ru сообщил диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, справляться с сильной жаждой в жару эффективнее всего помогает прохладная, минеральная или газированная вода. При этом важно, чтобы она была хорошего качества.

«Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией, либо дистиллированная вода, смешанная с той же минералкой пополам. В целом это будет хороший, вкусный и утоляющий жажду вариант», — подчеркнул врач.

Он добавил, что современные методы обогащения воды также приносят дополнительную пользу здоровью. Например, вода, насыщенная молекулами водорода, имеет антиоксидантные свойства.

Диетолог посоветовал добавить в жидкость небольшое количество лимона или имбиря. Благодаря их кислинке и остроте жажда лучше утоляется. Также в летний сезон рекомендуется потреблять натуральные прохладительные напитки, такие как компоты из ягод и фруктов без добавления сахара.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов до этого посоветовал отказаться от употребления напитков со льдом в жару. Он объяснил, что при попадании в ЖКТ лед нарушает кровоток и способствует задержке еды в желудке, поэтому он опасен при гастрите, язве и воспалениях почек.

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