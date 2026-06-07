Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Россиянам рассказали, чем опасны напитки со льдом в жару

Врач Умнов: напитки со льдом опасны при гастрите и язве желудка
Shutterstock

При попадании в ЖКТ лед нарушает кровоток и способствует задержке еды в желудке, поэтому он опасен при гастрите, язве и воспалениях почек. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Дело в том, что лед опасен не только для горла, но и для ЖКТ. Особенно опасен при гастрите, язве, воспалениях почек. Потому что попадание льда в ЖКТ нарушает кровоток и также способствует задержке еды в желудке. Детям лед в пище вообще опасен — он вызывает разные реакции, начиная от сильной рвоты вплоть до комы. Ведь по сути получается ожог льдом и воспаление, травма слизистой горла и желудка. В лучшем случае будет боль, изжога, отрыжка. Кроме того, любые напитки со льдом создают благоприятные условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям попасть в организм», — сказал он.

Эксперт добавил, что вирусы и бактерии могут начать активно действовать, если они до этого были в организме, но как бы «спали». Организм бы их переборол в неактивном состоянии, а вот в активной фазе бороться с ними сложнее — и человек начинает болеть.

«Кроме того, если говорить про массовую продажу напитков со льдом, всяких фраппучино, лимонадов и мохито, то надо понимать, что никто не знает, а вдруг этот лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, либо где-то в ледогенератор попали бактерии, возбудители кишечных инфекций. Кто-то скажет, что при замерзании бактерии и микробы гибнут, но на самом деле это миф. Бактерии кишечных инфекций не гибнут при низких температурах, они лишь медленнее размножаются», — заключил Умнов.

Ранее врач назвал главную опасность яиц.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!