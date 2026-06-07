Россиянам рассказали, чем опасны напитки со льдом в жару

При попадании в ЖКТ лед нарушает кровоток и способствует задержке еды в желудке, поэтому он опасен при гастрите, язве и воспалениях почек. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Дело в том, что лед опасен не только для горла, но и для ЖКТ. Особенно опасен при гастрите, язве, воспалениях почек. Потому что попадание льда в ЖКТ нарушает кровоток и также способствует задержке еды в желудке. Детям лед в пище вообще опасен — он вызывает разные реакции, начиная от сильной рвоты вплоть до комы. Ведь по сути получается ожог льдом и воспаление, травма слизистой горла и желудка. В лучшем случае будет боль, изжога, отрыжка. Кроме того, любые напитки со льдом создают благоприятные условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям попасть в организм», — сказал он.

Эксперт добавил, что вирусы и бактерии могут начать активно действовать, если они до этого были в организме, но как бы «спали». Организм бы их переборол в неактивном состоянии, а вот в активной фазе бороться с ними сложнее — и человек начинает болеть.

«Кроме того, если говорить про массовую продажу напитков со льдом, всяких фраппучино, лимонадов и мохито, то надо понимать, что никто не знает, а вдруг этот лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, либо где-то в ледогенератор попали бактерии, возбудители кишечных инфекций. Кто-то скажет, что при замерзании бактерии и микробы гибнут, но на самом деле это миф. Бактерии кишечных инфекций не гибнут при низких температурах, они лишь медленнее размножаются», — заключил Умнов.

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