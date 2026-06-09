В Москве подозрительный предмет взорвался в руках мальчика

На севере Москвы 13-летнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Коптеево, в доме на Большой Академической улице. У мальчика в руках взорвался предмет, похожий на снаряд.

«На месте работают экстренные службы, мальчика собираются госпитализировать», – сообщается в публикации.

Как уточняет Telegram-канал «112», школьник мог проводить дома химические опыты. После хлопка загорелась квартиры. Какие травмы получил несовершеннолетний, не сообщается. На данный момент специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Подобный случай до этого произошел в Орехово-Зуево. Ребенок шел по улице и поднял неизвестный предмет. В результате тот взорвался прямо в руке. Предположительно, это была петарда.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Выяснилось, что он лишился пальцев.

Ранее российский школьник получил рваные раны после взрыва газового баллончика в руках.