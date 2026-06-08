СМИ раскрыли последствия пожара в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: один человек не выжил при взрыве и пожаре в ангаре в Петербурге

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга, где произошел взрыв и последующий пожар. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, еще два человека могли оказаться под завалами после обрушения забора. Кроме того, двое пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время пожар ликвидирован. 15 единиц техники и 64 сотрудника МЧС боролись с пламенем в течение пяти часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) после взрыва и пожара на территории петербургского завода. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

8 июня МЧС сообщило, что на Минеральной улице, 32 загорелся ангар размером 30 на 50 метров. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Ранее в Подмосковье загорелся склад с текстилем.