Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

СМИ раскрыли последствия пожара в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: один человек не выжил при взрыве и пожаре в ангаре в Петербурге
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга, где произошел взрыв и последующий пожар. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, еще два человека могли оказаться под завалами после обрушения забора. Кроме того, двое пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время пожар ликвидирован. 15 единиц техники и 64 сотрудника МЧС боролись с пламенем в течение пяти часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) после взрыва и пожара на территории петербургского завода. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

8 июня МЧС сообщило, что на Минеральной улице, 32 загорелся ангар размером 30 на 50 метров. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Ранее в Подмосковье загорелся склад с текстилем.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!