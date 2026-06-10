В СК сообщили, что нашли вещи в зоне поисков Усольцевых

В зоне поисков Усольцевых обнаружены вещи, их проверят на принадлежность семье

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Вещи найдены в зоне поисков Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, их исследуют на принадлежность семье. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — говорится в сообщении.

10 июня краевое учреждение «Спасатель» сообщило, что с 4 по 9 июня сводная группа сотрудников учреждения в составе 15 человек и шести единиц техники была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи.

Спасатели обследовали 50,5 кв. километров горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Однако поиски не дали результатов.

Семья Усольцевых — это супруги Сергей и Ирина и их малолетняя дочь, которые бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка. Рассматриваются различные сценарии произошедшего — от несчастного случая (заблудились, замерзли или сорвались в обрыв) до того, что семья могла скрыться за границей.

Ранее в СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых поставили блокпост.