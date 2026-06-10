Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Врач назвала главную причину облысения у мужчин летом

Трихолог Медведева: летом мужчины быстрее лысеют из-за игнорирования UV-защиты
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины рискуют столкнуться с ускоренной потерей объема и ранним облысением из-за отказа от использования UV-защиты для волос летом. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-трихолог Юлия Медведева.

Специалист объяснила, что в летний сезон UVA лучи проникают глубоко в кожу головы, разрушая коллаген вокруг фолликула и повреждая ДНК стволовых клеток. В итоге ранее здоровый волос выпадает навсегда, а новый растет либо источенным, либо не появляется на этом месте вовсе.

По словам врача, особенно резко солнце ускоряет процесс облысения тех людей, у которых есть генетическая предрасположенность.

«UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в 2-3 раза. Это как поливать сорняк ядохимикатами: то, что могло редеть к 50 годам, вы полностью потеряете уже к 30-35», — подчеркнула эксперт.

Она предупредила, что сильный солнечный ожог на макушке или проборе моментально уничтожает до 15% активных луковиц, которые в дальнейшем не восстанавливаются. Спустя 3-4 месяца после такого воздействия лучей возникает диффузное выпадение волос клочьями. Этот процесс можно остановить, однако шанса вернуть густоту практически нет.

Трихолог напомнила, что летом мужчинам не следует использовать для защиты от солнца только кепку. Важно наносить на волосы и кожу головы спрей с SPF 30-50. При этом нужно обновлять слой средства каждые два часа.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого предупреждала, что одной из главных причин выпадения волос является стресс, поскольку гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

Ранее врач ответил, какие проблемы приводят к потере густоты волос у женщин.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!