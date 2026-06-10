Врач назвала главную причину облысения у мужчин летом

Мужчины рискуют столкнуться с ускоренной потерей объема и ранним облысением из-за отказа от использования UV-защиты для волос летом. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-трихолог Юлия Медведева.

Специалист объяснила, что в летний сезон UVA лучи проникают глубоко в кожу головы, разрушая коллаген вокруг фолликула и повреждая ДНК стволовых клеток. В итоге ранее здоровый волос выпадает навсегда, а новый растет либо источенным, либо не появляется на этом месте вовсе.

По словам врача, особенно резко солнце ускоряет процесс облысения тех людей, у которых есть генетическая предрасположенность.

«UV-излучение повышает уровень дигидротестостерона (ДГТ) в клетках кожи головы в 2-3 раза. Это как поливать сорняк ядохимикатами: то, что могло редеть к 50 годам, вы полностью потеряете уже к 30-35», — подчеркнула эксперт.

Она предупредила, что сильный солнечный ожог на макушке или проборе моментально уничтожает до 15% активных луковиц, которые в дальнейшем не восстанавливаются. Спустя 3-4 месяца после такого воздействия лучей возникает диффузное выпадение волос клочьями. Этот процесс можно остановить, однако шанса вернуть густоту практически нет.

Трихолог напомнила, что летом мужчинам не следует использовать для защиты от солнца только кепку. Важно наносить на волосы и кожу головы спрей с SPF 30-50. При этом нужно обновлять слой средства каждые два часа.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого предупреждала, что одной из главных причин выпадения волос является стресс, поскольку гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

Ранее врач ответил, какие проблемы приводят к потере густоты волос у женщин.