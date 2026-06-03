Врач ответил, какие проблемы приводят к потере густоты волос у женщин

Густота волос у женщин чаще всего теряется из-за гормональных причин. Об этом Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

По его словам, при появлении проблемы прежде всего стоит проверить работу эндокринной системы, начиная с гипоталамо-гипофизарной области.

«Если рассматривать сверху вниз, начиная с головного мозга, то первыми в этой цепи стоят гипоталамус и гипофиз. Одно из частых отклонений — пролактинома, то есть образование в гипофизе, приводящее к повышению пролактина. Повышенный пролактин как у мужчин, так и у женщин ведет к гипогонадизму — недостаточной активности половых гормонов. У женщин это состояние может сопровождаться гиперандрогенией и нарушением цикла. Любые проблемы, приводящие к нерегулярному циклу, независимо от их причины, так или иначе могут вовлекать в проблему и состояние волос», — пояснил Ткачев.

Врач отметил, что на качество волос влияет щитовидная железа, поэтому отклонения в ее работе могут запустить патологический процесс. Кроме того, недуг может быть связан с нарушением синтеза андрогенов в самой коже и волосяных фолликулах, а также дефицитом ключевых микроэлементов в рационе.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого говорила, что основной причиной выпадения волос является стресс, так как гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

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