Врач назвала главные причины выпадения волос

Основной причиной выпадения волос является стресс, так как гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

По ее словам, для возвращения объема волос в этом случае важно будет найти источник переживаний и поработать с ним. Кроме того, волосы могут выпадать из-за нехватки железа и фолиевой кислоты (витамин B9). Для профилактики врач посоветовала также соблюдать правильный уход и режим дня, регулярно сдавать анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту и белок (биохимия крови).

«Чтобы организм успевал восстанавливаться, нужно спать минимум 8 часов в сутки, а также избегать стрессовых ситуаций. Соблюдение этих правил позволит держаться волосам на голове как можно дольше», – рассказала Егорова.

Стоит также сбалансированно питаться и включать в рацион богатые белком продукты: нежирное мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова до этого говорила, что мнение о том, что частое мытье головы приводит к выпадению волос, является мифом. Однако она уточнила, что частое мытье головы (более двух раз в сутки) не рекомендовано из-за воздействия на гидролипидный слой кожи.

Ранее врач объяснила, как реально можно ускорить рост волос.