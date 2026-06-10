Поселок в Иркутской области оказался отрезан от мира

Поселок Мамакан в Иркутской области оказался в транспортной изоляции – паром не работает, а дорога к переправе практически полностью разбита. Об этом сообщает Telegram-канал «БС | БодАйбо сити».

«Дорога до Бисяги (район Бодайбо, где находится паромная переправа — прим. ред.) вообще жесть. Неудовлетворительной ее не назовешь», — пишут авторы канала, добавляя, что дорогу разбили работники карьера.

Отмечается, что до этого местные жители ездили по этой дороге до Бодайбо, однако сейчас это практически невозможно.

Глава Мамаканского городского поселения Юлия Белоногова в свою очередь обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву через официальный Telegram-канал главы региона с просьбой решить сложившуюся проблему. Она назвала ситуацию критической, так как единственная паромная переправа между Мамаканом и Бодайбо остановилась из-за госпитализации капитана парома. При этом воспользоваться альтернативным маршрутом местным жителям весьма проблематично, так как подъездная дорога находится в плохом состоянии.

До этого паводки разрушили участок дороги, связывающей села Октябрское и Тарское в Осетии.

Ранее сообщалось, что правительство РФ примет меры для стабилизации численности населения Сибири.