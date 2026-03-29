В Северной Осетии участок дороги обрушился из-за паводков

В Северной Осетии из-за паводков обрушился участок автомобильной трассы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

«Между селениями Октябрское и Тарское размыло дорогу из-за паводков. Движение тут невозможно», — рассказал один из подписчиков канала.

ЧП произошло в районе 5.00. Теперь сообщение между населенными пунктами прервано. Жителям Тарского советуют выбираться на «большую землю» через дорогу, ведущую к поселку Южный.

Проезд по дороге планируют восстановить в течение дня, сообщили ГТРК «Алания» в комитете дорожного хозяйства. К месту ЧП направили спецтехнику, решается вопрос с доставкой балласта. Также людей будут доставлять на автобусах до места размыва трассы, затем по безопасному пешеходному переходу и далее снова на автобусах в обе стороны трассы.

В комитете также рассказали, что из-за сильных дождей повреждения получили и другие дороги республики.

До этого ливни обрушились на Дагестан. В регионе произошло крупнейшее за сто лет наводнение.

Ранее появились сообщения о начале весеннего половодья и подтоплениях в Башкирии.

 
