Власти планируют заняться вопросом численности населения Сибири

Правительство РФ примет меры для стабилизации численности населения Сибири
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Правительство России примет меры, чтобы стабилизировать численность населения в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Как отмечает агентство, правительство внесло изменения в стратегию социально-экономического развития округа, которая рассчитана на 10 лет — до 2035 года.

Ответственные — Минтруд, Минздрав, МВД и власти регионов. Результатом их работы должно стать активное переселение в регион соотечественников, проживающих за рубежом.

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года была утверждена в январе 2023 года.

Документ включает в себя более 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений. Предполагается, что их реализация создаст условия для экономического развития регионов округа и появления новых рабочих мест, что повысит уровень жизни сибиряков. Главными приоритетами названы строительство жилья и новых социальных объектов, модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение транспортной доступности сибирских регионов, а также запуск более 70 инвестиционных проектов.

Ранее в России утвердили концепцию развития коренных народов.

