Раскрыт топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха

RT: у россиян резко вырос интерес к поездкам в Нижний Новгород и Казань

В топ-3 самых популярных у россиян городов для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и сочинский Адлер. Об этом RT сообщает со ссылкой на данные исследования OneTwoTrip.

На Петербург пришлось 16,5% бронирований, в среднем отдыхающим здесь придется заплатить порядка 11,7 тыс. рублей за ночь. Несмотря на популярность города, интерес к нему все-таки упал – отмечается снижение спроса на 13%.

В занявшую второе место рейтинга столицу зафиксировано 15,5% бронирований, причем отдых здесь обойдется россиянам дешевле – 9,2 тыс. рублей за ночь. Интерес к Москве у жителей подскочил на 15%. Адлер, замыкающий тройку лидеров, набрал 4,1% бронирований, проживание здесь отдыхающим обойдется чуть дороже Москвы – 9,4 тыс. рублей за ночь. Спрос на это направление упал на 20%.

Сразу после тройки лидеров идет Казань – на столицу Татарстана приходится 3,1% бронирований, а стоимость размещения при этом дороже Москвы – 11,3 тыс. рублей за ночь. Популярностью по-прежнему пользуется и Калининград, куда на это лето россияне забронировали 2,5% туров при стоимости проживания 10,3 тыс. рублей за ночь.

Нижний Новгород по спросу сравнялся с Сочи – в оба города доля бронирований достигла 2,3%. Причем Новгород отметился самым стремительным ростом интереса туристов – число заказов подскочило на 23%.

Интересно, что на это лето российские путешественники чаще отказываются от классических отелей в пользу апартаментов, гостевых домов. Что касается именно гостиниц, то среди них туристы выбирают чаще трехзвездочные (28%) и четырехзвездочные объекты (27%).

Напомним, в этом году по внутренним бронированиям на лето Крым обогнал Сочи. В первую очередь он пользуется популярностью среди туристов, предпочитающих путешествия на автомобиле, отметил президент Союза турагентств, член координационного совета при ОП Сергей Голов. По его словам, сейчас наблюдается период ожидания по турам на юг – россияне предпочитают больше не спешить с ранним бронированием, откладывая его на последний момент. В том числе это касается Анапы, Туапсе – люди стремятся перед поездкой проверить все риски, пояснил эксперт.

РСТ ранее раскрыл причины отказа россиян на отдых за границей.