«Слетать на Марс дешевле»: стало известно, где будут отдыхать россияне летом

По внутренним бронированиям на предстоящее лето Крым обогнал Сочи. В первую очередь он пользуется популярностью среди туристов, предпочитающих путешествия на автомобиле. Интересной тенденцией стало также бронирование туров буквально за неделю до поездки, сообщил НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

По его словам, сейчас наблюдается период ожидания по турам на юг – россияне предпочитают больше не спешить с ранним бронированием, откладывая его на последний момент. В том числе это касается Анапы, Туапсе – люди стремятся перед поездкой проверить все риски, пояснил эксперт.

«Сочи бронируют меньше по той причине, что сейчас дешевле на Марс слетать, чем в Сочи поехать, – заявил Голов. — Что касается Крыма, он в первую очередь пользуется популярностью у людей, которые на автомобилях перемещаются. Дорога в Крым на машине дешевле обходится, чем четыре человека на самолете туда и обратно».

Что касается общей ситуации с ценами, то они ежегодно подрастают примерно на 10-15%. Это связано с массой причин, включая рост стоимости бензина, который практически каждый день добавляет в цену по 50 копеек, издержками на транспортные расходы, заключил специалист.

До этого вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон. Так, если за границу можно выехать максимум на 10 дней один раз, то по России летом можно запланировать по 3-4 путешествия, подчеркнул он.

Ранее туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз.