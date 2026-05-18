«Дело не в ценах»: РСТ раскрыл причины отказа россиян на отдых за границей

Высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в эфире НСН.

Сегодня в России очень много разнообразных культурно-познавательных и исторических маршрутов, которые позволяют туристам за один сезон планировать сразу несколько выездов, отметил эксперт. Так, если за границу можно выехать максимум на 10 дней один раз, то по России летом можно запланировать по 3-4 путешествия, подчеркнул он.

«Можно спланировать выезды в ближайшие культурно-исторические места, можно запланировать круиз, можно съездить на море позагорать. У внутреннего туризма выбор намного больше. Дело даже не в цене, а в том, что можно быстро спланировать поездку, в том числе на личном автомобиле», ― отметил Мохов.

Важную роль в растущем спросе на внутренний туризм играет также развитие кемпингов, глэмпингов, открытие малых баз отдыха, которые привлекают россиян, заключил специалист.

