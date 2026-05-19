Россиянам рассказали, как можно отказаться от наследства

Юрист Георгиева: у россиян есть два варианта отказа от наследства по завещанию
Наследник по завещанию имеет право отказаться от наследства, причем сделать это можно двумя разными способами. Об этом RT сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Первый способ — это в принципе отказаться от него в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя», — пояснила специалист.

По ее словам, в таком случае право на наследство появится у других родственников покойного, а если их нет, то наследство станет выморочным.

Второй вариант – отказаться от наследства в пользу конкретного человека, которого можно выбрать на свое усмотрение. Важно, что такое право есть всегда – составитель завещания не может указать в нем формулировку о том, что его наследство должно достаться либо указанному лицу, либо никому в случае отказа. Даже при обнаружении такой формулировки завещание можно оспорить, заключила юрист.

До этого адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов рассказал, что в России некоторые граждане имеют право на получение наследства вне зависимости от завещания. Речь идет о ближайших родственниках – даже если покойный решил завещать свое имущество другим наследникам, они по закону получают обязательную долю наследства. Гарантируется предоставление доли наследства несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, которые жили с покойным и не менее года находились на его обеспечении. Такое же право есть у нетрудоспособных супругов и родителей.

Ранее адвокат объяснила, как лишить наследства родственника через завещание.

 
