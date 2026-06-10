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Общество

Житель Сумской области сам извлек осколки из тела из-за страха мобилизации

На Украине раненный мужчина сам удалил осколки из-за страха мобилизации в ВСУ
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Житель села Сопычь в Сумской области самостоятельно извлек из тела осколки, потому что боялся мобилизации в случае обращения за медицинской помощью. Об этом он рассказал ТАСС.

Комментируя ситуацию, мужчина объяснил, что ситуация произошла в 2025 году, когда по дому прилетали мины. Его брата — инвалида — тоже зацепило, но ему можно было обратиться в больницу без страха быть мобилизованным.

«Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал», — рассказал он.

Он пояснил, что в случае обращения в больницу это стало бы для него «дорогой в один конец».

17 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за первое село участвовали подразделения группировки российских войск «Север». Из второго села формирования ВСУ были выбиты военнослужащими группировки «Юг».

Ранее ВС РФ за неделю установили контроль над двумя селами в ДНР и Запорожской области.

 
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