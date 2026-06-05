Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль села Комсомольское и Тихоновка

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Юг» выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Тихоновка. Оно расположено на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Комсомольское Запорожской области», — добавили в министерстве.

5 июня в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по ДНР рассказали, что сотрудники ведомства уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на территории региона. Задачу выполнили члены антитеррористического подразделения «Горыныч». Они заметили диверсантов ВСУ в Константиновке, те базировались вдоль маршрутов передвижения российских войск. Помимо ДРГ ВСУ также были выявлены и уничтожены пункты управления украинских войск и ретранслятор для беспилотников.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление ВС РФ в трех областях, включая Запорожскую.