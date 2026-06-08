Экс-спасатель объяснил, почему поиски Усольцевых эффективны до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге в Красноярском крае, будут эффективны до середины июня. Об этом заявил бывший спасатель Юрий Раилко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что снег в тайге сошел и у поисковиков осталось мало времени до момента, пока трава еще не выросла.

«У них осталось время, пока трава не выросла активно и есть возможность поискать еще. Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет», — сказал Раилко.

Высокая трава ожидается в середине июня, добавил экс-спасатель.

Бесследное исчезновение 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их 5-летней дочери Арины произошло 28 сентября 2025 года в горно-таежном районе Красноярского края (в районе Кутурчинского Белогорья и горы Буратинка). Спасательная операция стала одной из самых масштабных в истории региона. Более 1,5 тысяч человек прочесывали тайгу, однако ни вещей, ни их следов обнаружено не было.

Весной поиски возобновили. Управление СК РФ по региону сообщило, что к работе привлекли не только местных специалистов, но и десять федеральных спасателей.

Ранее исследователь указал на ложный след в поисках Усольцевых.