В АТОР рассказали, куда россияне смогут летать летом без пересадок

АТОР: летом 2026 года из России можно улететь без пересадок в 32 страны
Летом 2026 года без пересадок из России можно будет улететь в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем в зимнем расписании. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что точное количество стран зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию.

«Если да, то перечень доступных на прямых рейсах государств будет выглядеть так: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия», — перечислили в АТОР.

В летнем расписании не оказалось рейсов на Кубу и в Венесуэлу, что связано с топливным и геополитическим кризисом. Также российские путешественники пока не могут отправиться напрямую в Кувейт и Бахрейн из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, летом не будет рейсов на Сейшелы, но осенью они вернутся.

4 мая сообщалось, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке.

Малайзийский посол в Москве Чеонг Лун Лай уточнил, что запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, в том числе проблем с авиационным топливом, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.

Ранее авиакомпаниям РФ предложили начать выполнять прямые рейсы в Бразилию.

 
