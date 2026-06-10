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Общество

Бразильский посол высказался о планах наладить авиасообщение с Россией

Сантос: Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения
MFA Russia/Global Look Press

Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом газете «Известия» рассказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

По его словам, запуск прямых рейсов возможен в будущем. Сегодня представители двух государств обсуждают, что в первую очередь следует сделать правительствам, а затем компаниям, чтобы наладить прямое авиасообщение.

Дипломат добавил, что для реализации этого необходимо найти авиаперевозчика, который сможет обслуживать маршрут.

До этого российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что между Россией и Венесуэлой могут быть запущены чартерные авиарейсы. Дипломат указал на актуальность расширения туристических связей между странами. Он отметил, что в течение нескольких последних лет Венесуэлу посетили более 50 тысяч российских туристов.

Посол отметил, что профильные экономические структуры сейчас прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположенным в южной части Карибского моря островом Маргарита.

Ранее в АТОР рассказали, куда россияне смогут летать летом без пересадок.

 
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