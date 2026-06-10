Во всех регионах Уральского федерального округа введена ракетная опасность

Режим ракетной опасности объявлен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать бдительность.

Жога добавил, что в настоящее время оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале.

До этого губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе объявлена беспилотная опасность.

В этот же день губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион произошел пожар на двух объектах инфраструктуры.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что емкость с топливом загорелась под Ростовом из-за падения обломков БПЛА.

Тем временем в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией 13 российских регионов 292 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.