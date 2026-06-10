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Общество

В Роспотребнадзоре назвали сумму ущерба от борьбы с туберкулезом в 2025 году

Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с туберкулезом составил 134,5 млрд рублей
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

Ущерб от борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты В и С) в России в 2025 году составил 511,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По информации ведомства, прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с данными болезнями составили 262 млрд рублей, а объемы финансирования мер по борьбе с туберкулезом — 134,5 млрд рублей.

До этого по данным Роспотребнадзора стало известно, что в 2025 году в России зафиксировано значительное снижение заболеваемости по 13 различным заболеваниям. Наибольшее снижение в 2025 году наблюдается по гепатиту В, дизентерии, гонококковой инфекции, менингиту, туляремии, псевдотуберкулезу и лептоспирозу.

Также наблюдается тенденция к снижению случаев ВИЧ-инфекции: в 2025 году уровень заболеваемости упал на 13,4% по сравнению с предыдущим годом и на 40% по сравнению со среднемноголетними данными.

Ранее академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России.

 
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