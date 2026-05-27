Россия и Венесуэла рассматривают возможность запуска чартерного авиасообщения

Посол Мелик-Багдарасов: Россия и Венесуэла могут запустить чартерные авиарейсы

Между Россией и Венесуэлой могут быть запущены чартерные авиарейсы. Об этом российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал газете «Известия».

Дипломат указал на актуальность расширения туристических связей между странами. Он отметил, что в течение нескольких последних лет Венесуэлу посетили более 50 тысяч российских туристов.

По словам Мелик-Багдасарова, несколько дней назад прошла встреча с главой министерства туризма Венесуэлы Даниэллой Кабельо, которая с оптимизмом отнеслась к перспективам возобновления двустороннего туристического сотрудничества.

Посол отметил, что профильные экономические структуры сейчас прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположенным в южной части Карибского моря островом Маргарита.

22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы.

Ранее Трамп намекнул, что Венесуэла может войти в состав США.