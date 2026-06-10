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Общество

У Южного острова Новой Зеландии произошло землетрясение

У Южного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Uwe Anspach/Global Look Press

В районе новозеландских островов Окленд в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC).

Подземные толчки произошли в 637 километрах к юго-западу от города Данидин, который находится на Южном острове в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

8 июня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,8 к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров.

В результате землетрясения в Хенераль-Сантосе обрушился ряд зданий. После подземных толчков Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение об угрозе цунами.

9 июня сообщалось, что в результате подземных толчков не выжили 37 человек.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
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