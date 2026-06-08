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Общество

Стало известно о новых жертвах мощного землетрясения на Филиппинах

AP: число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 12 человек
ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 12 человек, еще более 200 получили травмы. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на предварительные данные местных властей.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Хенераль-Сантос, где погибли семь человек, а около 130 получили ранения. Еще пять человек стали жертвами стихии в провинциях Давао Оксидентал и Южный Котабато.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров.

В результате землетрясения в Хенераль-Сантосе обрушился ряд зданий. После подземных толчков Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение об угрозе цунами.

Власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и уточнять данные о пострадавших. Как заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший, жителям острова из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
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