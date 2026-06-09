Возросло число жертв землетрясения на юге Филиппин

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего на юге Филиппин, увеличилось с 32 до 37. Об этом сообщает телеканал GMA News.

Согласно данным Управления гражданской обороны, число пострадавших достигло 456, а еще 4 человека числятся пропавшими без вести.

Местные власти сообщают о повреждении около 1,9 тысячи зданий на острове Минданао, включая школы, больницы и жилые дома, из которых примерно 1,5 тысячи были полностью разрушены. Международный аэропорт города Генерал-Сантос также пострадал, что привело к отмене рейсов. Управление гражданской авиации Филиппин разрешило военным, правительственным и гуманитарным самолетам использовать этот аэропорт для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. В городе Генерал-Сантос введено чрезвычайное положение.

Посольство России на Филиппинах сообщило, что российские дипломаты поддерживают связь с местными властями и на данный момент не имеют информации о пострадавших россиянах.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром 8 июня к югу от острова Минданао.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.