Число афтершоков после землетрясения на Филиппинах превысило 2 тысячи

Филиппинские сейсмологи зафиксировали более 2 тыс. афтершоков после землетрясения

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) заявили о регистрации более 2 тыс. афтершоков после землетрясения магнитудой 7,8 на острове Минданао на юге Филиппин. Об этом сообщает GMA News.

В публикации отмечается, что в общей сложности специалисты института зафиксировали 2023 афтершока. Из них были обнаружены 528, а 47 — ощутили жители пострадавших от землетрясения районов.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров.

В результате землетрясения в Хенераль-Сантосе обрушился ряд зданий. После подземных толчков Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение об угрозе цунами.

Власти продолжают оценивать последствия стихийного бедствия и уточнять данные о пострадавших. Как заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший, жителям острова из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.